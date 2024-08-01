Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Дербентская прокуратура через суд обязала двух местных жителей использовать земельные участки для частного пользования по назначению, рассказали в ведомстве.
"Установлено, что двумя местными жителями на собственных земельных участках в г. Дербенте с видом разрешенного использования "для индивидуальной жилой застройки" размещены коммерческие объекты – станции технического обслуживания автомобилей"
- прокуратура Дербента
Ранее сотрудники ведомства выписали предупреждение владельцам земли, однако они его проигнорировали, поэтому прокуратура решила обратиться в суд с заявлением о прекращении нецелевого использовании земельных участков.
"Судом с участием первого заместителя прокурора города требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме"
- ведомство