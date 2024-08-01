Вестник Кавказа

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владельцы земли, предназначенной для частного жилого пользования, попали под суд из-за организации на ней коммерческого предприятия – автомастерской. Местная прокуратура ранее выписывала им предупреждение.

Дербентская прокуратура через суд обязала двух местных жителей использовать земельные участки для частного пользования по назначению, рассказали в ведомстве.

"Установлено, что двумя местными жителями на собственных земельных участках в г. Дербенте с видом разрешенного использования "для индивидуальной жилой застройки" размещены коммерческие объекты – станции технического обслуживания автомобилей"

- прокуратура Дербента

Ранее сотрудники ведомства выписали предупреждение владельцам земли, однако они его проигнорировали, поэтому прокуратура решила обратиться в суд с заявлением о прекращении нецелевого использовании земельных участков.

"Судом с участием первого заместителя прокурора города требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме"

- ведомство

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