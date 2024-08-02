Израиль может подвергнуться наземному нападению

Подразделение «Хезболлы» может атаковать приграничные с Израилем территории. Вероятность проникновения террористов на территорию еврейского государства крайне высока, сообщает ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля предупредила население о высокой степени вероятности наземного проникновения на севере страны.
«В условиях подготовки к возможной реакции Ирана и «Хезболлы» на недавние ликвидации, которая может включать ракетные удары и атаки беспилотников по Израилю, офицеры Северного командования предупреждают о дополнительной угрозе»
– пресс-служба ЦАХАЛ
Сообщается, что есть данные о возможности проникновения в страну подразделение «Хезболлы» Радван: террористы намерены атаковать приграничные населенные пункты и форпосты. Уточняется, что такая атака станет актом мести за ликвидацию начальника штаба Хезболлы Фуада Шукра.