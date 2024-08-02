Вестник Кавказа

Израиль может подвергнуться наземному нападению

Израиль может подвергнуться наземному нападению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подразделение «Хезболлы» может атаковать приграничные с Израилем территории. Вероятность проникновения террористов на территорию еврейского государства крайне высока, сообщает ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля предупредила население о высокой степени вероятности наземного проникновения на севере страны.

«В условиях подготовки к возможной реакции Ирана и «Хезболлы» на недавние ликвидации, которая может включать ракетные удары и атаки беспилотников по Израилю, офицеры Северного командования предупреждают о дополнительной угрозе»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Сообщается, что есть данные о возможности проникновения в страну подразделение «Хезболлы» Радван: террористы намерены атаковать приграничные населенные пункты и форпосты. Уточняется, что такая атака станет актом мести за ликвидацию начальника штаба Хезболлы Фуада Шукра.

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