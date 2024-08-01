Мехрибан Алиева поздравила Магомедхана Магомедова с медалью

Азербайджанский спортсмен Магомедхан Магомедов завоевал на Олимпийских Играх в Париже бронзу. С медалью его поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в социальной сети поздравительную публикацию, связанную с успехом борца Магомедхана Магомедова на Олимпиаде-2024.

"Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему спортсмену новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Магомедов принес сборной Азербайджана седьмую олимпийскую медаль, это произошло 11 августа, в финальный день Игр.