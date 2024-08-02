Вестник Кавказа

Турист из России погиб на Пхукете

Турист из России погиб на Пхукете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодой россиянин погиб, находясь отдыхе на тайском острове Пхукет. Он выпал из окна здания. Местная полиция держит контакт с посольством РФ.

На Пхукете расследуют смерть российского 20-летнего туриста, он выпал из окна с седьмого этажа.

«Сотрудники полицейского участка Чалонг на Пхукете получили сообщение о мужчине-туристе, который упал с высоты. Инцидент произошел в семиэтажном кондоминиуме в Чалонге»

– тайское издание The Tiger

Правоохранители приступили к расследованию. Тело погибшего гражданина РФ будет направлено на родину.

«Полиция связалась с российским посольством, чтобы сообщить семье и вернуть тело россиянина»

– The Tiger

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