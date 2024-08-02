Турист из России погиб на Пхукете

Молодой россиянин погиб, находясь отдыхе на тайском острове Пхукет. Он выпал из окна здания. Местная полиция держит контакт с посольством РФ.
На Пхукете расследуют смерть российского 20-летнего туриста, он выпал из окна с седьмого этажа.
«Сотрудники полицейского участка Чалонг на Пхукете получили сообщение о мужчине-туристе, который упал с высоты. Инцидент произошел в семиэтажном кондоминиуме в Чалонге»
– тайское издание The Tiger
Правоохранители приступили к расследованию. Тело погибшего гражданина РФ будет направлено на родину.
«Полиция связалась с российским посольством, чтобы сообщить семье и вернуть тело россиянина»
– The Tiger