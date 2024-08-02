В Турции пострадали две россиянки на экскурсии в каньоне

Российские туристки получили травмы во время экскурсии в Турции. Когда туристическая группа была в каньоне начался камнепад.

На отдыхе в Турции пострадали две туристки из России, пишут местные СМИ.

Россиянки отправились с экскурсией в каньоне Саклыкент в Мугле на Эгейском побережье Турции. Во время пешей прогулки по каньону начался камнепад, две россиянки получили травмы.

Скорая доставила пострадавших в больницу, где путешественницы получили медицинскую помощь по страховым полисам. По данным АТОР, у женщин зафиксирован перелом части стопы. Сейчас туристы уже вернулись в Россию.

Каньон после инцидента закрыт для посещения, правоохранители проводят расследование.