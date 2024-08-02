Ушел из жизни скульптор Вардкес Авакян

В понедельник на 93 году жизни в Челябинске ушел из жизни народный художник России скульптор Вардкес Авакян. Он автор памятников композиторам Сергею Прокофьеву и Михаилу Глинке, а также многим другим выдающимся личностям науки и культуры.

В понедельник, на 93-м году из жизни ушел талантливый скульптор народный художник России - Вардкес Авакян. Его работы стали неотъемлемой частью культурного наследия не только России, но и всего мирового искусства. Вардкес Авакян оставил после себя богатое наследие в виде множества памятников, которые украшают не один город.

«Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна»

– правительство Челябинской области.

Среди произведений Вардкеса Авакяна особое место занимают памятники, посвященные выдающимся личностям истории. Благодаря их созданию, он помог сохранить память о гениях разных эпох.

В 2003 году Вардкес Авакян был удостоен звания народного художника России - высочайшей награды в области искусства. Это признание является заслуженным признанием его таланта и вклада в развитие культуры страны. Кроме того, в 2020 году он был назван почетным жителем Челябинска.