Вестник Кавказа

Лихач сбил юного велосипедиста в Ессентуках

Лихач сбил юного велосипедиста в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лихач едва не погубил ребенка на велосипеде. ДТП произошло в Ессентуках.

Автомобилист наехал на ребенка во время парковки в Ессентуках. Об этом информирует местная Госавтоинспекция.

Подросток-велосипедист едва не стал жертвой ДПС в Ессентуках. Уточняется, что в итоге школьник был госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности.

«На улице Интернациональной. Автомобилист за рулем «Киа» парковал свой автомобиль, не пропустил ребенка и сбил его»

– ГАИ по региону

Установлено, что виновник ЧП в последнее время не раз подвергался административной ответственности за превышение скорости. По факту продолжается проверка.

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