Вероятность схода селей появилась в горах Дагестана

Из-за ливней, которые сегодня захлестнут Дагестан, в горных районах появилась вероятность подъема уровня воды в водоемах и схода селей. МЧС по РД напомнило о правилах безопасности.

Непогода двинулась на Дагестан: особенно сильно стихия будет бушевать сегодня, рассказали в местном отделении МЧС.

Жители отдельных районов станут свидетелями сильных дождей и гроз.

"На малых реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема"

- МЧС по Республике Дагестан

Ведомство также дало рекомендации поведения в таком случае: необходимо плотно закрыть двери и окна, по возможности не находиться на улице, не стоять и не парковать свой автомобиль под рекламными щитами и деревьями.

Напомним, что семь дагестанских сел с сегодняшнего дня останутся без газоснабжения из-за ремонтных работ. Ограничение коснуться населенных пунктов в Курахском районе республики.