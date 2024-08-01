Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского борца с бронзой

Мехрибан Алиева поздравила в социальной сети Георгия Мешвилдишвили. Борец вольного стиля завоевал для Азербайджана бронзовую медаль.
Первый вице-президент Азербайджана поздравила борца-вольника Георгия Мешвилдишвили с завоеванием бронзовой медали на парижской Олимпиаде.
Поздравительная публикация была размещена на странице Мехрибан Алиевой в социальной сети. Она пожелала спортсмену новых побед и достижений.
Ранее Мешвилдишвили занял третье место в соревнованиях борцов вольного стиля в весе до 125 кг. В утешительном финале он одолел поляка Роберта Барана со счетом 9:3.