Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане

Объекты "Хезболлы" в Ливане подверглись атаке со стороны Израиля. ЦАХАЛ также обнаружил несколько беспилотников, летевших со стороны Ливана.

Израиль в субботу совершил удары по военным объектам "Хезболлы" в южной части "Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны этой страны (ЦАХАЛ).

Военные атаковали ракетные установки в районах Хула и Хилат-Альдаба, а также ударили по беспилотнику "Хезболлы", который готовился к стрельбе.

Помимо этого, израильские ВВС поразили объекты движения и склад оружия в четырех районах на юге Ливана.

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль обнаружил несколько летевших со стороны Ливана беспилотников, один из которых удалось перехватить.

При этом там же добавили, что некоторые дроны упали, зафиксированы разрушения. Информации о пострадавших в результате атаки БПЛА нет.