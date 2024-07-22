Израиль готов к полномасштабной войне с Ливаном

Война Израиля с Ливаном может привести к полномасштабному военному противостоянию, которое захватит весь Ближний Восток. Об этом заявил глава МИД Ирана, комментируя ситуацию с обстрелом Голанских высот.

Глава внешнеполитического ведомства Израиля заявил, что власти еврейского государства готовы к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном.

Напомним, что накануне при обстреле израильских Голан ливанским шиитским движением Хезболла погибли 12 человек. В ответ Израиль нанес удары по военной инфраструктуре группировки. Впоследствии руководство движения опровергло причастность к обстрелу.

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном... Мы отплатим как на фронте, так и в тылу»

– Исраэль Кац

По его словам, целью войны станет полная ликвидация ливанского движения. Далее он подчеркнул, что только так Израиль гарантирует безопасность северных границ.

Позднее на ситуацию отреагировал Иран. Так, глава МИД страны заявил о том, что эскалация с Ливаном нужна властям еврейского государства для того, чтобы отвлечь внимание от того, что сейчас происходит в секторе Газа.

Далее министр предостерег Израиль от дальнейших ударов по Ливану, так как это грозит переходом к масштабной войне на всем Ближнем Востоке.