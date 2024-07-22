Израиль нанес массовые удары по Хезболле в Ливане

Конфликт между Израилем и ливанской Хезболлой продолжает обостряться: после попадания ракеты в футбольное поле на Голанах, жертвами которого стали мирные жители, ВВС Израиля сегодня ночью ударили по объектам Хезболлы в Ливане.

Военная авиация Израиля сегодня ночью атаковала объекты движения Хезболла, в том числе и в глубине Ливана. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

В заявлении уточняет, что в ходе удара были поражены схроны с оружием и объекты террористической инфраструктуры. В армейской пресс-службе добавили, что данные цели располагались и на юге Ливана, и в глубине страны.

Напомним, накануне вечером в армии Израиля заявили о нанесенном по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах ударе: ракета упала на площадку для игры в футбол, где находились дети. Жертвами атаки стали 12 человек, еще 19 были ранены.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1, которая, по его словам, используется только Хезболлой. Хагари добавил, что удар наносился со стороны расположенного в южном Ливане поселка Шебаа.

Тель-Авив пообещал дать Хезболле жесткий ответ на случившееся.

В самом ливанском движении опровергают причастность к атаке. Руководство Хезболлы сообщило командованию Временных сил ООН в Ливане, что мирные жители погибли из-за "израильской противоракеты".