Махачев обвинил «грязные страны» в лишении россиян Олимпиады

Ислам Махачев сожалеет, что политика пробралась в борьбу на Олимпиаде. Он заявил, что некоторый страны лишили россиян того, чего они добивались всю жизнь.

Российский чемпион UFC среди бойцов-легковесов Ислам Махачев в социальной сети высказался по поводу прошедших в Париже Олимпийских игр.

Он заявил, что спортсмены, получившие шанс выступить на Олимпиаде, вынуждены остаться дома и наблюдать за Играми по телевизоре.

Ислам выразил сожаление по поводу того, что в борьбу на Играх пробралась политика. Боец обвинил «грязные стран» в лишении российских борцов Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российская сборная по борьбе отказалась от участия из-за принципа отбора, которым руководствовался МОК.

Российские борцы выиграли 16 олимпийских лицензий из 18 возможных. Однако до Игр не допустили олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и Мусы Евлоева.