Вестник Кавказа

Очередей к Крымскому мосту нет с обеих стороны

Очередей к Крымскому мосту нет с обеих стороны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд на Крымский мост осуществляется свободно, без очередей, как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма. Между тем, еще сегодня утром число автомобилей в очередях превышало 900.

Автомобили и автобусы на вечер субботы могут проехать через Крымский мост без очередей, говорится в Telegram-канале Оперштаба по Крыму.

"По состоянию на 19:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет"

– канал

Отметим, что сегодня утром с обеих сторон в очередях стояли 920 транспортных средств, в том числе со стороны Краснодарского края – 660 машин. Такова была ситуация на 9.00, говорится в Telegram-канале, информирующем о ситуации на мосту. Это означало, что в очереди на стороне Кубани придется стоять более двух часов.

Однако постепенно очередь стала рассасываться, и на 14.00 она состояла уже из 530 ТС.

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