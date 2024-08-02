Зариф покинул пост вице-президента Ирана

Мохаммад Джавад Зариф оставил пост вице-президента Ирана менее чем через две недели после назначения. Он занял его в начале месяца.

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф объявил об уходе с занимаемой должности.

В сообщении, размещенном на его страницах в соцсетях, сказано, что он недоволен результатом своей работы.

"Я не удовлетворен результатом своей работы [во главе консультационного совета по формированию нового кабинета министров], <...> наряду с другими проблемами это заставило меня продолжить свой путь в университете"

– Зариф

Речь идет консультационном совете, главой которого Зариф стал сразу после того, как Масуд Пезешкиан победил на выборах главы государства.

Напомним, с 2013 по 2021 год Зариф возглавлял МИД Исламской Республики.