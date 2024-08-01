Возможную антисанитарию в отелях Анапы проверит Роспотребнадзор

Информацию о насекомых в гостиницах проверят в Анапе. Такое поручение дал Роспотребнадзор своему краевому управлению. Изначально о недопустимых условиях проживания в отелях сообщили СМИ.

Появившиеся в прессе сообщения о предположительно антисанитарном состоянии номеров в гостиницах Анапы проверят специалисты Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "МК" написал о жалобах туристов на неприятное соседство в отелях Анапы – в номерах вместе с постояльцами оказывались клопы и тараканы.

"Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа поручено проверить информацию о появившихся в СМИ жалобах отдыхающих на наличие клопов и тараканов в отелях"

– ведомство

В пресс-службе подчеркнули, что в таких ситуациях можно сразу обратиться в местные структуры Роспотребнадзора.