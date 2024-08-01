Аэропорт в Карачаево-Черкесии: выбрано название для воздушной гавани

Первый аэропорт в КЧР, который начнут строить уже в следующем году, будет называться так же, как курорт, неподалеку от которого – на расстоянии около 70 км – он будет создан.

Долгожданный аэропорт, строительство которого в Карачаево-Черкесии будет запущено уже в следующем году, назовут "Архыз" – по названию курорта, в районе которого воздушная гавань и будет создаваться, рассказал гендиректор "УК Архыз" Роман Киранчук.

Он также озвучил прогнозы по росту туристического потока, который произойдет благодаря открытию аэропорта.

"С вводом аэропорта, уже подтвердилось, что название его будет (...) "Архыз", мы прогнозируем рост туристического потока кратно, в два раза, к 2030 году – до 2 млн туристов"

– Киранчук

Подробности о проекте аэропорта рассказал глава Минтуризма КЧР Расул Текеев. По его словам, от будущих воздушных ворот КЧР до курорта "Архыз" будет 70 км расстояния. Текеев подчеркнул также, что открытие послужит толчком для развития не только курорта "Архыз", и всей КЧР в целом, так как транспортная доступность важна для всех направлений.

Напомним, ранее сообщалось, что добраться в КЧР по воздуху можно будет с 2028 года. В качестве одного из возможных мест строительства называли станицу Зеленчукскую.