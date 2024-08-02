Lufthansa продлила запрет полетов в страны Ближнего Востока

Компания Lufthansa продлила запрет полетов в Иорданию, Иран, Израиль и Ливан из-за ситуации в регионе. В компании сожалеют о причиненных неудобствах.
Входящие Lufthansa Group авиаперевозчики продлили запрет полетов в города Амман, Бейрут, Тегеран, Эрбиль и Тель-Авив, пишет пресс-служба компании.
Причиной приостановки полетов стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Запрет продлен до 21 августа. Компании предложили клиентам бесплатные перебронирование и отмену.
В пресс-служба выразили сожаление о причиненных неудобствах и рекомендуют пострадавшим пассажирам воспользоваться указанными услугами.
Напомним, ранее концерн Lufthansa приостановил все авиарейсы в страны Ближнего Востока до 13 августа.