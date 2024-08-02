Вестник Кавказа

Lufthansa продлила запрет полетов в страны Ближнего Востока

Lufthansa продлила запрет полетов в страны Ближнего Востока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Lufthansa продлила запрет полетов в Иорданию, Иран, Израиль и Ливан из-за ситуации в регионе. В компании сожалеют о причиненных неудобствах.

Входящие Lufthansa Group авиаперевозчики продлили запрет полетов в города Амман, Бейрут, Тегеран, Эрбиль и Тель-Авив, пишет пресс-служба компании.

Причиной приостановки полетов стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Запрет продлен до 21 августа. Компании предложили клиентам бесплатные перебронирование и отмену.

В пресс-служба выразили сожаление о причиненных неудобствах и рекомендуют пострадавшим пассажирам воспользоваться указанными услугами.

Напомним, ранее концерн Lufthansa приостановил все авиарейсы в страны Ближнего Востока до 13 августа.

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