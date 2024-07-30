Вестник Кавказа

Lufthansa Group приостановила полеты в Тегеран

Lufthansa Group приостановила полеты в Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Lufthansa Group сообщили о приостановке полетов в Тегеран. Ранее компания временно отказалась от рейсов в Тель-Авив и Бейрут.

Авиакомпании, входящие в концерт Lufthansa Group, не будут совершать полеты в Тегеран до 8 августа включительно. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении авиаперевозчика.

Данное решение обусловлено ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. В Lufthansa Group отметили, что скорректируют свои рейсы в регион на основании обновленного анализа безопасности.

Ранее авиаперевозчик временно отказался от рейсов в Тель-Авив (Израиль) и Бейрут (Ливан).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1225 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ITA Airways ограничила полеты в Израиль

ITA Airways ограничила полеты в Израиль

Turkish Airlines временно отказались от полетов в Ливан

Turkish Airlines временно отказались от полетов в Ливан

Пассажиры рейса Ереван-София устроили драку в самолете

Пассажиры рейса Ереван-София устроили драку в самолете

Air China начнет летать в Тбилиси из Урумчи с осени

Air China начнет летать в Тбилиси из Урумчи с осени

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы