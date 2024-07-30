Lufthansa Group приостановила полеты в Тегеран

В Lufthansa Group сообщили о приостановке полетов в Тегеран. Ранее компания временно отказалась от рейсов в Тель-Авив и Бейрут.

Авиакомпании, входящие в концерт Lufthansa Group, не будут совершать полеты в Тегеран до 8 августа включительно. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении авиаперевозчика.

Данное решение обусловлено ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. В Lufthansa Group отметили, что скорректируют свои рейсы в регион на основании обновленного анализа безопасности.

Ранее авиаперевозчик временно отказался от рейсов в Тель-Авив (Израиль) и Бейрут (Ливан).