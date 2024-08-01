Грузинский борец стал вторым на Олимпиаде в Париже

Борец-вольник Гиви Мачарашвили завоевал серебро Олимпийских Игр. В финале он проиграл Ахмеду Тажудинову, который ранее представлял Россию.
Борец сборной Грузии по вольной борьбе Гиви Мачарашвили стал вторым на Олимпиаде в Париже.
В финальной схватке в весовой категории до 97 кг грузинский спортсмен проиграл представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову.
Стоит отметить, что Тажудинов ранее представлял Россию. Он выступает за Бахрейн с осени 2022 года.
Таким образом, Грузия завоевала семь медалей на Олимпийских играх: 3 золота, 3 серебра и бронза.