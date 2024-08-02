Вестник Кавказа

Аферисты требовали деньги от имени главы Северной Осетии

Сергей Меняйло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мошенники создали фейковый аккаунт Сергея Меняйло в социальной сети. Они от его имени просили деньги. Позже глава Северной Осетии рассказал, где делится новостями.

Запрещенной в России социальной сети аферисты создали аккаунт от имени руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло. Глава региона об этом рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что мошенники через аккаунт просили деньги у пользователей якобы на нужды СВО. Меняйло напомнил, что его нет в запрещенной соцсети с марта 2022 года.

Глава республики напомнил своим читателям об активизации аферистов в мессенджерах и социальных сетях. Он добавил, что его можно найти в ВК, «Одноклассниках» и Telegram.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1295 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Северная Осетия отремонтирует дороги за 14 млрд рублей

Северная Осетия отремонтирует дороги за 14 млрд рублей

4 простых и полезных блюда кавказской кухни: как приготовить?

4 простых и полезных блюда кавказской кухни: как приготовить?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы