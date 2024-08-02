Аферисты требовали деньги от имени главы Северной Осетии

Мошенники создали фейковый аккаунт Сергея Меняйло в социальной сети. Они от его имени просили деньги. Позже глава Северной Осетии рассказал, где делится новостями.

Запрещенной в России социальной сети аферисты создали аккаунт от имени руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло. Глава региона об этом рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что мошенники через аккаунт просили деньги у пользователей якобы на нужды СВО. Меняйло напомнил, что его нет в запрещенной соцсети с марта 2022 года.

Глава республики напомнил своим читателям об активизации аферистов в мессенджерах и социальных сетях. Он добавил, что его можно найти в ВК, «Одноклассниках» и Telegram.