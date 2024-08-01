Террористы массово угрожают израильтянам по СМС

Израильтяне жалуются на массовую СМС-рассылку с угрозами. Полиция рекомендует блокировать номера и не отвечать на сообщения.

Жители еврейского государства обратились к правоохранителям с жалобами на сообщения с неизвестных номеров, в которых содержатся угрозы.

«Тебя к следующей неделе похоронят»

– газета The Jerusalem Post

Правоохранители порекомендовали блокировать номера и ни в коем случае не отвечать на сообщения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке вышла на очередной виток эскалации после ликвидации главы политбюро ХАМАС. Он находился в Тегеране с визитом. Израиль неофициально признал вину. В ответ Иран пообещал Израиля «жесткий ответ», который, как предполагается может прийтись на Пост 9 Ава.