Вестник Кавказа

В ставропольских отелях стало больше мест размещения

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сравнении с августом 2023 года на Ставрополье увеличилось количество койко-мест до 670, то есть на 9%. Это стало возможно благодаря крупным инвестиционным проектам.

Количество мест в отелях и гостиницах Ставрополья ровняется 670 объектам. Это число выросло на девять процентов по сравнению с началом августа прошлого года, рассказали в краевом Минтуризме.

Благодаря реализации 11 инвестиционных проектов в сфере туризма в 2023 году стало возможным увеличение койко-мест в этом. Всего увеличилось более 480 мест размещения, появилось около 150 новых рабочих мест. В общей сложности в отели Ставрополья было вложено порядка 970 млн рублей.

«В настоящее время в регионе в разной стадии готовности реализуются 47 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения. Общий плановый объем инвестиций составляет почти 85 млрд рублей. Планируется создать почти 10 тыс. койко-мест и около 6 тыс. новых рабочих мест»

- Минтуризма Ставропольского края

Нынешние масштабные проекты в туристической сфере – гостиничный комплекс на 5 звезд в Ессентуках, санаторий в Железноводске и новый современный корпус лечебно-оздоровительного комплекса в Пятигорске.

В 2025 году Ставропольский край также планирует расширить географию полетов по стране. Число рейсов, отправляющихся из двух аэропортов региона, увеличится до 60.

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