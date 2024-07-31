Вестник Кавказа

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два ставропольских аэропорта, в Минводах и Ставрополе, планируют расширить количество направлений до 60 после окончания работ по реконструкции в 2025 году. По прогнозам, поток пассажиров увеличится до шести млн человек.

Следующий год станет для Ставрополья периодом расширения географии полетов: после крупной реконструкции двух аэропортов количество новых направлений увеличится до 60. Вместе с этим пассажиропоток вырастет до шести млн человек, рассказал министр транспорта края Евгений Штепа во время брифинга.

"Число авианаправлений в следующем году с учетом международных авиалиний превысит 60, а количество пассажиров вырастет до 6 млн человек. Среди новых направлений прорабатываются такие, как Казань, Челябинск, Петрозаводск и еще целый ряд в сторону Сибири и Дальнего Востока"

- Евгений Штепа

Он добавил, что с января по июнь ставропольские аэропорты уже приняли более трех млн человек.

На данный момент в столичном аэропорту подходит к концу строительство нового терминала внутренних воздушных линий. В нем организуют 2 телетрапа, которые дадут возможность пассажирам независимо от погоды проходить в салон самолета. Будет улучшена навигационная система. С ее помощью воздушные судна также не будут зависеть от погодных условий. Обновят и выдачу чемоданов. Все работы планируют довести до конца уже в конце осени 2024 года.

Строительные работы в аэропорту Минеральных Вод хотят завершить в начале 2025 года. В нем также оборудуют новые телетрапы, обновят лифты и эскалаторы и сделают залы ожидания шире.

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