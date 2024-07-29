Боксер из Азербайджана завоевал серебро Олимпиады

Азербайджанский спортсмен Альфонсо Домингес стал обладателем серебряной медали парижской Олимпиады. В финале он уступил сопернику из Узбекистана.

Представитель Азербайджана стал обладателем серебряной медали летней парижской Олимпиады. В бою за медаль высшей пробы в весовой категории 92 кг он уступил боксеру из Узбекистана.

Впоследствии азербайджанский боксер прокомментировал проигрыш, заявив, что ему нет оправданий.

«Моему проигрышу не может быть никаких оправданий. Я никогда не искал оправданий. Не было никакого давления. Я считаю результат успешным. Я рад медали, но хотелось бы, чтобы она была золотой»

– Альфонсо Домингес

Также он выразил надежду на то, что выиграет золото в Лос-Анджелесе. Напомним, что Лос-Анджелес примет летние Олимпийские Игры в 2028 году.