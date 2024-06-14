Власти Кабардино-Балкарии проведут генеральную уборку ко Дню республики

Власти и жители Кабардино-Балкарии в дни, оставшиеся до празднования Дня республики, отмечаемого 1 сентября, приведут в порядок всю территорию – она затронет все общественные пространства и зеленые зоны.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют до 1 сентября провести полномасштабную санитарную очистку территорий – она будет посвящена Дню государственности республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Генеральная уборка должна охватить общественные пространства, объекты культуры, придорожные полосы, прилегающие и внутренние территории учреждений, организаций, торговых комплексов, зеленые зоны - все"

- Казбек Коков

К работе по наведению порядка будут подключены республиканские и муниципальные ведомства, а проводить ее будут сами жители региона.

Напомним, День республики приурочен принятию Конституции КБР, принятой 1 сентября 1997 года, в этот день был учрежден и День государственности республики.