Самый массовый пляж Баку очистили от мусора

В столице Азербайджана сегодня прошла большая экологическая акция – в преддверии старта пляжного сезона волонтеры COP29 очистили от мусора побережье Каспийского моря на любимом и самом доступном пляже горожан Шихово.

Власти Баку продолжают приводить в порядок побережье Каспийского моря в городской акватории, активно привлекая к этому молодежь – так, сегодня в преддверии пляжно-купального сезона члены волонтерской программы СОР29 очистили от мусора любимый пляж бакинцев Шихово – он самый доступный для горожан из-за своей близости и прекрасной транспортной доступности.

Акция Cleanmob прошла в рамках социальной кампании "Всемирный День чистоты", а участие в ней приняли более 150 волонтеров – они соревновались друг с другом, развивая командный дух, передает Trend.

Надо отметить, что мусора на территории пляжа накопилось немало – в общей сложности волонтеры собрали 1501 кг отходов, которые были отправлены на переработку.

Команда-победитель и ее участники получили в награду сертификаты, а после экомарафона для волонтеров прошли экотренинги и другие мероприятия.