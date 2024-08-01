Олимпиада в Париже: итоги 14-го дня

В Париже состоялся 14-й день Олимпиады-2024. Первые три места в медальном зачете по-прежнему занимают США, Китай и Австралия. На 4-ю строчку поднялась Япония, пятерку замыкает Великобритания.

В Париже завершился 14-й соревновательный день Олимпийских игр. В пятницу было разыграно 36 комплектов наград в 10 видах спорта.

Азербайджан

Представительницы сборной Азербайджана по художественной гимнастике вышли в финал группового многоборья Олимпиады, заняв с 62 баллами восьмое место в квалификации. Финал группового многоборья состоится в субботу в 16:00 (мск).

Георгий Мешвилдишвили примет участие в схватке за бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. В полуфинале он уступил представителю Грузии Гено Петриашвили. Соперник Мешвилдишвили по "бронзовой" схватке определится позднее.

Альфонсо Домингес принес Азербайджану серебряную медаль в турнире по боксу в весовой категории до 92 кг. В финале он уступил Лазизбеку Муллажонову из Узбекистана.

Грузия

Гено Петриашвили благодаря победе над Георгием Мешвилдишвили поборется за золотую медаль в соревнованиях вольников до 125 кг. Его соперником в финале будет Амир Хоссейн Заре из Ирана.

Турция

Бусе Наз Чакыроглу завоевала серебряную медаль женского турнира по боксу в весе до 50 кг. В финале турецкая спортсменка уступила китаянке Ю Ву.

Таха Акгюль примет участие в поединке за бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе до 125 кг. Соперник турецкого спортсмена определится позднее.

Медальный зачет

По итогам 14-го игрового дня лидерство в медальном зачете сохранили Соединенные Штаты. Американские спортсмены за две недели завоевали 33 золотых, 39 серебряных и 39 бронзовых медалей. На второй строчке располагается Китай (33 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали), на третьей – Австралия (18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей). На четвертое место поднялась Япония, чьи спортсмены завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. В топ-5 также входит Великобритания (14 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых медалей).

Азербайджан находится на 24-й строчке, имея в своем активе две золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Грузия с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалью занимает 42-ю строчку. Армения располагается на 66-м месте (2 серебряных и одна бронзовая медаль).