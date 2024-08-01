Планово отключат свет в Краснодаре

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества в субботу, 10 августа. Это необходимо для выполнения работ по обслуживанию и модернизации электросетей в различных районах города.

Жители города Краснодара должны быть внимательными и подготовленными к плановому отключению электричества, запланированному на 10 августа. Это регламентированное мероприятие проводится для выполнения работ по обслуживанию и модернизации электросетей в различных районах города.

«Подачу электричества с 09:00 до 18:00 часов приостановят по следующим адресам: ул. Фрунзе, 105, 107, 111, 117, 135, 137, 158, ул. Пашковская, 9, ул. Длинная, 71, 79 и ул. Горького, 49. Кроме того, с 13:00 до 17:00 света не будет в домах номер 15, 17/5, 20 по улице Карла Гусника, а также на Профессора Рудакова, 17/6»

– Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара

Уточняется, что отключение электроэнергии является необходимым шагом для обеспечения безопасности и надежности энергосистемы города Краснодара. Технические специалисты и инженеры работают над обновлением оборудования, заменой устаревших узлов и ремонтом поврежденных линий передачи. Это позволит предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечить более стабильное энергоснабжение в будущем.