Краснодар остался без света после аварии

В Прикубанском округе Краснодара приостановлена подача электричества на 7 улицах. Причина – повреждение на трансформаторных подстанциях.

В Краснодаре произошла авария, которая привела к тому, что 7 улиц остались без света в Прикубанском округе. Причина – повреждение на трансформаторных подстанциях

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС “ТГ-401” и 6 трансформаторных подстанций»

– городская ЕДДС

Уточняется, что на месте ведутся восстановительные работы. План восстановления подачи электричества включает в себя оперативную диагностику, ремонт оборудования и постепенное включение улиц в электросеть. Специалисты контролируют процесс восстановления, чтобы исключить возможность повторного отключения и обеспечить стабильное энергоснабжение.

Причины случившегося устанавливаются. Как правило, аварии на линиях и подстанциях могут быть вызваны различными факторами, такими как плохая погода (ветер, дождь, гроза), старение оборудования, ошибки в эксплуатации.