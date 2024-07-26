Вестник Кавказа

Абхазии дали свет

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энергоснабжение в Абхазии полностью восстановлено после удара молнии в линию "Очамчира". Некоторое время назад электрики починили поврежденную атмосферным электричество ЛЭП.

Жители запада Абхазии и части Сухума, дома которых были обесточены сегодня после аварии, снова получают электричество, заявили в Черноморэнерго.

В компании сообщили о полной ликвидации аварии. Кроме того, было подчеркнуто, что энергоснабжение восстановлено на всей территории Абхазии.

Напомним, сегодня рано утром, примерно в 5 часов, молния нанесла удар в высоковольтную линию Очамчыра-220. В результате повреждения оборудования без света остались западные районы страны. Пострадала и часть Сухума. Кроме того, произошел сбой в графике движения поездов, в том числе "Ласточки" Сочи-Гагра. Час назад Черноморэнерго сообщила об окончании ремонта.

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