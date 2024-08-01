Вестник Кавказа

Движение ограничили на улице Махачкалы до конца выходных

“Кирпич“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале ограничили движение на участке улицы Пушкина. Это связано с проведением молодежного фестиваля в Дагестане. Запрет будет снят в ночь с 11 на 12 августа.

Участок улицы Пушкина в Махачкале будет не доступен для проезда автомобилистам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с проведением молодежного фестиваля Dagfest на этой улице. Проезжая часть уже закрылась 8 августа, а запрет будет снят в ночь с 11 на 12 число.

Власти столицы Дагестана извинились перед жителями и гостями города за временные неудобства и призвали автолюбителей планировать маршрут заранее.

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