Вестник Кавказа

Мораторий на переименование улиц введен в Махачкале

Мораторий на переименование улиц введен в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Махачкалы ввели мораторий на переименование улиц в городе. Мэр столицы поручил главе аппарата администрации подготовить предложение по мораторию.

Махачкалинский глава Юсуп Умавов объявил на заседании о введении моратория на переименование улиц дагестанской столицы.

"Объявляю о введении моратория на переименование улиц в городе. Если необходимо, давать имя только новым улицам"

- Юсуп Умавов

Мэр поручил главе аппарата администрации города Роберту Курбанову подготовить предложение по мораторию о возможной реализации, согласованное со спецслужбами.

"А то получается, родился по одному адресу, учился и рос по другому адресу, уже на пенсию уходит по третьему адресу. Так не должно быть, коллеги"

- глава города

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