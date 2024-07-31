Мораторий на переименование улиц введен в Махачкале

Власти Махачкалы ввели мораторий на переименование улиц в городе. Мэр столицы поручил главе аппарата администрации подготовить предложение по мораторию.
Махачкалинский глава Юсуп Умавов объявил на заседании о введении моратория на переименование улиц дагестанской столицы.
"Объявляю о введении моратория на переименование улиц в городе. Если необходимо, давать имя только новым улицам"
- Юсуп Умавов
Мэр поручил главе аппарата администрации города Роберту Курбанову подготовить предложение по мораторию о возможной реализации, согласованное со спецслужбами.
"А то получается, родился по одному адресу, учился и рос по другому адресу, уже на пенсию уходит по третьему адресу. Так не должно быть, коллеги"
- глава города