Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебром ОИ

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебром ОИ
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с серебряной медалью азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса на Олимпиаде.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с соцсетях опубликовала поздравление в связи с завоеванием боксером Альфонсо Домингесом серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

"От всей души поздравляю боксера – обладателя серебряной медали Альфонсо Домингеса! Желаю нашему спортсмену, достойно представившему Азербайджан на Летних Олимпийских играх в Париже, сил, энергии, новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Домингес представлял АР в весовой категории 92 кг. В финале сражался с противником из Узбекистана. 

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