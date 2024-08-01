Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебром ОИ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с серебряной медалью азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса на Олимпиаде.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с соцсетях опубликовала поздравление в связи с завоеванием боксером Альфонсо Домингесом серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

"От всей души поздравляю боксера – обладателя серебряной медали Альфонсо Домингеса! Желаю нашему спортсмену, достойно представившему Азербайджан на Летних Олимпийских играх в Париже, сил, энергии, новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Домингес представлял АР в весовой категории 92 кг. В финале сражался с противником из Узбекистана.