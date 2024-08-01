Что привлекает туристов в Карачаево-Черкесии

Турпоток в Карачаево-Черкесию в первом полугодии вырос на 10%. Этот показатель составил около 1,5 млн человек

Туризм в Карачаево-Черкесии продолжает демонстрировать стабильный рост, что подтверждается данными о 10% увеличении туристического потока в первом полугодии текущего года. Общее количество посетителей достигло отметки в 1,5 млн человек.

«Положительная динамика по турпотоку сохраняется. Отрадно, что с каждым годом растет число туристов, выбирающих для отдыха нашу республику. В первом полугодии КЧР посетили около 1,5 млн человек, туристический поток по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 10%»

– министр туризма и курортов республики Расул Текеев

По его словам, одной из основных причин увеличения туристического потока в Карачаево-Черкесии является активное продвижение региона как туристического направления. Местные власти предпринимают шаги для улучшения инфраструктуры, расширения культурно-исторического наследия и предлагают новые интересные маршруты для посетителей.

Еще одной причиной является природное богатство региона. Горные пейзажи, живописные озера, горнолыжные курорты привлекают туристов. Кроме того, стоит отметить и экологическое благополучие региона.