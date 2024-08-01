Власти Грузии лично предложили США перезагрузку

Тбилиси готов перезагрузить свои отношения с Вашингтоном, заявил грузинский премьер на переговорах с представителями американских властей, которые совершают визит в столицу Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе озвучил напрямую представителям Вашингтона, прилетевшим в Тбилиси, готовность страны к перезагрузке двусторонних отношений с США. Об этом сам глава грузинского правительства написал на своей странице в соцсети.

Накануне в Тбилиси прибыли член американского Сената Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Они совершают рабочий визит в Грузию.

Свою встречу с представителями законодательной власти США Кобахидзе охарактеризовал как "интересную". По его словам, на ней рассматривались двусторонние отношения Тбилиси и Вашингтона.

"Я еще раз сообщил о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества, чтобы усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами"

– премьер-министр Грузии

Отметим, что Шахин и Тернет уже провели переговоры с президентом Саломе Зурабишвили. Состоялась и встреча с вице-премьером, возглавляющим Минобороны, – Ираклием Чиковани. Кроме того, законодатели из Вашингтона намерены также пообщаться с представителями грузинского гражданского общества.