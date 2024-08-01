Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Асламбека Аслаханова

Глава ДУМ РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Асламбека Аслаханова. Политик и общественный деятель умер 11 августа.
Соболезнования по поводу смерти политика и общественного деятеля Асламбека Аслаханова выразил председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
Аслаханов скончался утром в воскресенье, ему было 82 года, он был советником российского лидера Владимира Путина по проблемам на Северном Кавказе.
"От имени мусульман РФ и от себя лично молитвенно выражаю слова соболезнования в связи с кончиной видного российского государственного деятеля и нашего друга. Весь жизненный путь Асламбека Ахмедовича — это путь служения нашему Отечеству, значительный вклад в жизнь народа, общества, страны в целом"
– муфтий
Он пожелал близким и родным Аслаханова долготерпения.