Вестник Кавказа

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Асламбека Аслаханова

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Асламбека Аслаханова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ДУМ РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Асламбека Аслаханова. Политик и общественный деятель умер 11 августа.

Соболезнования по поводу смерти политика и общественного деятеля Асламбека Аслаханова выразил председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

Аслаханов скончался утром в воскресенье, ему было 82 года, он был советником российского лидера Владимира Путина по проблемам на Северном Кавказе.

"От имени мусульман РФ и от себя лично молитвенно выражаю слова соболезнования в связи с кончиной видного российского государственного деятеля и нашего друга. Весь жизненный путь Асламбека Ахмедовича — это путь служения нашему Отечеству, значительный вклад в жизнь народа, общества, страны в целом"

– муфтий

Он пожелал близким и родным Аслаханова долготерпения.

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