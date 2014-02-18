Умер Асламбек Аслаханов

Ушел из жизни политик Асламбек Аслаханов. Он скончался на 83-м году жизни. Аслаханов был советником Владимира Путина по проблемам на Северном Кавказе.

На 83-м году жизни умер общественный и спортивный деятель и политик Асламбек Аслаханов, заявил руководитель всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Он сообщил, что Аслаханов скончался утром 11 августа. Елисеев отметил, что он посвятил всю свою жизнь служению родине. Глава федерации назвал Аслаханова настоящим чеченцем и патриотом.

Аслаханов был сенатором в Совете Федерации от Омской области и депутатом Госдумы от Чечни. Кроме того, он являлся советником президента Владимира Путина по проблемам на Северном Кавказе.