Вестник Кавказа

Кобахидзе осудил нападение на оппозиционного лидера в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер Грузии заявил о недопустимости инцидентов, подобных тем, что произошел в в Самтредиа. Накануне там было совершено нападение на одного из лидеров оппозиции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал нападение на одного из лидеров оппозиции, произошедшее 11 августа.

Он подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы.

"Принципиально важно, чтобы выборы прошли в мирной обстановке. Конечно, любой подобный инцидент неприемлем. Я призываю всех воздерживаться от подобных действий"

– глава правительства

Он также указал на то, что выборы в республике должны пройти в мирной обстановке.

"Это принципиально важно, особенно для правящей силы"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, накануне в Самтредиа неизвестный атаковал одного из лидеров коалиции "За перемены" и партии "Ахали" Нику Мелия. Нападение было совершено на открытии офиса коалиции, когда оппозиционер отвечал на вопросы представителей СМИ.

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