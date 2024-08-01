Азербайджанский борец вышел в полуфинал Олимпиады

Победой закончилась встреча азербайджанского вольника Магомедхана Магомедова в 1/4 финала летних Олимпийских Игр в Париже. Таким образом, он продолжает борьбу за награду высшей пробы.
Азербайджанский вольник продолжит бороться за золото в 1/2 финала проходящей в Париже Олимпиады.
Ранее сообщалось, что Магомедхан Магомедов оказался сильнее соперника из Польши Збигнева Барановски. Встреча, проходившая в весовой категории до 97 кг, завершилась со счетом 7:2. Ранее Магомедов оказался сильнее соперника из Доминиканы.