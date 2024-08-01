Вестник Кавказа

Азербайджанский борец вышел в полуфинал Олимпиады

Азербайджанский борец вышел в полуфинал Олимпиады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Победой закончилась встреча азербайджанского вольника Магомедхана Магомедова в 1/4 финала летних Олимпийских Игр в Париже. Таким образом, он продолжает борьбу за награду высшей пробы.

Азербайджанский вольник продолжит бороться за золото в 1/2 финала проходящей в Париже Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Магомедхан Магомедов оказался сильнее соперника из Польши Збигнева Барановски. Встреча, проходившая в весовой категории до 97 кг, завершилась со счетом 7:2. Ранее Магомедов оказался сильнее соперника из Доминиканы.

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