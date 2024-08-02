Вестник Кавказа

Девушка попала под катер возле пляжа в Сочи

Девушка попала под катер возле пляжа в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девушку травмировал катер в Сочи. Она госпитализирована.

Девушка попала под катер возле пляжа Лоо в Сочи, информируют местные правоохранители. Уточняется, что пострадавшая была доставлена в местную больницу. У нее диагностирована сочетанная травма.  

«Установлено, что водитель 1962 года рождения, управляя маломерным моторным судном при развороте за буйками пляжа допустил наезд на несовершеннолетнюю девушку»

– пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

По факту ведется следствие, правоохранители устанавливают степень виновности всех участников ЧП.

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