Израиль пригрозил врагам "невиданным ранее ударом"

Глава Минобороны Израиля заявил, что враги еврейского государства, в том случае, если нанесут стране ущерб, могут рассчитывать на невиданный доселе ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, в ходе выступления перед новобранцами, пообещал врагам государства невиданный доселе ответный удар.

"Враги из Ирана и "Хезболла" угрожают причинить нам [Израилю] вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесен ни в одном другом случае ранее"

– Галант

Глава оборонного ведомства страны сообщил, не вдаваясь в подробности, что Израиль обладает "значительными возможностями". Он добавил, что надеется, что враги одумаются и не допустят того, чтобы война началась "на дополнительных фронтах".

"Надеюсь, они продумают этот момент и не доведут до точки, когда заставят нас наносить значительный ущерб"

– Галант

Израильский глава МО уточнил, что Израиль не хочет такого развития события, но должен быть готов ко всему.