Вестник Кавказа

Поджигателя поймали на Ставрополье

Поджигателя поймали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подросток поджег соседский дом. Он задержан. По факту ведется следствие.

Юный житель хутора Всадник на Ставрополье был помещен под следствие. Его обвиняют в поджоге дома.

Следствие установило, что он проник в жилище и поджег диван. Его действия заметил сосед. Он и обратился в полицию и вызвал пожарных.

«Некоторое время с пламенем боролся сам заявитель, пока не подоспел пожарный расчет. В результате огнем было уничтожено деревянное крыльцо и частично повреждена внутренняя часть домовладения»

– ГУ МВД по краю.

Во время допроса своих действий он объяснить не смог. По факту возбуждено уголовное дело. Пока родителей обязали возместить потерпевшему убытки.

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