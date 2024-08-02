Поджигателя поймали на Ставрополье

Подросток поджег соседский дом. Он задержан. По факту ведется следствие.

Юный житель хутора Всадник на Ставрополье был помещен под следствие. Его обвиняют в поджоге дома.

Следствие установило, что он проник в жилище и поджег диван. Его действия заметил сосед. Он и обратился в полицию и вызвал пожарных.

«Некоторое время с пламенем боролся сам заявитель, пока не подоспел пожарный расчет. В результате огнем было уничтожено деревянное крыльцо и частично повреждена внутренняя часть домовладения»

– ГУ МВД по краю.

Во время допроса своих действий он объяснить не смог. По факту возбуждено уголовное дело. Пока родителей обязали возместить потерпевшему убытки.