Аэропорт Чукурова открыли в Турции

Открытие одного из самых перспективных новых аэропортов прошло сегодня в турецкой провинции Мерсин. Речь идет о воздушной гавани Чукурова.

Новый масштабный международный аэропорт заработал сегодня в юго-восточной части Турции, сообщает Anadolu.

Воздушная гавань называется Чукурова, она расположена в провинции Мерсин. На реализацию проекта было потрачено 244,5 млн евро. Он входит в число самых многообещающих инвестпроектов в турецкой авиации.

Аэропорт раскинулся на площади 800 га. Размеры терминала – 110 тыс кв м. Чукурова сможет принимать самые крупные самолеты с пассажирами.

В будущем воздушная гавань должна стать вторым по мощностям грузовым хабом страны. Чукурова также будет выполнять роль воздушных ворот Турции на Ближний Восток.