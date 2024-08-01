Парламентские выборы в Азербайджане: названо число кандидатов и наблюдателей

На внеочередные выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы более тысячи кандидатов, в том числе свыше 300 – от партий, рассказал глава ЦИК. Мазахир Панахов назвал и число наблюдателей.

Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане на данный момент зарегистрированы 1052 кандидата в депутаты, рассказал председатель ЦИК АР Мазахир Панахов.

По его словам, 308 из них представляют политические партии, в общей сложности 25 политических организаций.

Полный список прошедших регистрацию кандидатов в депутаты можно найти на сайте ЦИК. В него внесены кандидаты по всем избирательным округам, их создано 125.

Наблюдатели

Панахов также рассказал о ситуации с наблюдателями, как международными, так и местными.

Глава ЦИК уточнил, что на сегодня регистрацию для наблюдения на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана прошли 267 международных наблюдателей. Они представляют 46 стран и 29 организаций.

В их числе, добавил Панахов, – 60 наблюдателей от ПА ОБСЕ, а также 40 – от БДИПЧ ОБСЕ. В наблюдении также примут участие представители парламентов России, Турции, Грузии, Казахстана. Приедут в Азербайджан для наблюдения и представители ГУАМ и ОЧЭС.

Что касается местных наблюдателей, то их количество составляет 46 807 человека, указал глава Центризбиркома.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана

Напомним, распоряжение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов было подписано президентом Ильхамом Алиевым 28 июня. Они состоятся 1 сентября.