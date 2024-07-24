Иванишвили отказался от встречи с сенаторами США

Бидзина Иванишвили не стал видеться с американскими сенаторами, находящимися в Грузии. В мае основатель "Грузинской мечты" отказался от встречи с Джимом О'Брайеном.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе рассказал об отказе основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили от встречи с американскими сенаторами.

По словам главы правительства страны, Иванишвили четко обозначил причин американской стороне.

"Насколько эти причины могут стать достоянием общественности, зависит от Бидзины Иванишвили и от американских партнеров"

- Ираклий Кобахидзе

В Грузии сейчас находятся представители американской власти – член Сената Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Вчера Кобахидзе провел с ними переговоры.

В мае этого года основатель "Мечты" не стал видеться с помощником американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном.

Отмечается, что причинами отказа основателя партии стали шантаж и угрозы санкций со стороны Вашингтона.