Кобахидзе: президент Грузии – марионетка «Нацдвижения»

Премьер Грузии напомнил, что президент страны признала, что нарушила конституцию и сохранила пост благодаря оппозиции. Он назвал ее марионеткой «Нацдвижения».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили оппозиционной марионеткой.

Он отметил, что глава государства сама признала, что сохранила свой пост благодаря оппозиционной партии «Единое национальное движение», несмотря на нарушение конституции.

«Она уже не президент Грузии, а президент "Нацдвижения", обычная марионетка. Исходя из этого, у ее слов и заявлений нет никакой силы»

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, визиты Зурабишвили за рубеж, которые были не согласованы с правительством, привели к конфликту президента с правящей партией «Грузинская мечта».

Власти страны добавились импичмента через конституционный суд, однако дело не было доведено до конца из-за нехватки голосов в парламенте.

Помимо этого, президент Грузии неоднократно критиковала «Грузинскую мечту» за ее действия во внешней политике.