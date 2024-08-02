Вестник Кавказа

Кобахидзе: президент Грузии – марионетка «Нацдвижения»

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Премьер Грузии напомнил, что президент страны признала, что нарушила конституцию и сохранила пост благодаря оппозиции. Он назвал ее марионеткой «Нацдвижения».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили оппозиционной марионеткой.

Он отметил, что глава государства сама признала, что сохранила свой пост благодаря оппозиционной партии «Единое национальное движение», несмотря на нарушение конституции.

«Она уже не президент Грузии, а президент "Нацдвижения", обычная марионетка. Исходя из этого, у ее слов и заявлений нет никакой силы»

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, визиты Зурабишвили за рубеж, которые были не согласованы с правительством, привели к конфликту президента с правящей партией «Грузинская мечта».

Власти страны добавились импичмента через конституционный суд, однако дело не было доведено до конца из-за нехватки голосов в парламенте.

Помимо этого, президент Грузии неоднократно критиковала «Грузинскую мечту» за ее действия во внешней политике.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1485 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; не допустила бы войны 2008 года - Папуашвили

"Грузинская мечта" не допустила бы войны 2008 года - Папуашвили

Власти Грузии отдадут оппозицию под суд за войну 2008 года

Власти Грузии отдадут оппозицию под суд за войну 2008 года

&quot;Грузинская мечта&quot; оценила раскол в оппозиционной партии

"Грузинская мечта" оценила раскол в оппозиционной партии

Основатель «Грузинской мечты» заразился коронавирусом

Основатель «Грузинской мечты» заразился коронавирусом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы