Фестиваль «Морская Миля» в Геленджике стал рекордным

Двухдневный спортивный фестиваль «Морская Миля» прошел в этим выходные в курортном Геленджике. В 2024 году в мероприятии приняло участие рекордное число пловцов.

Геленджик в выходные принял 22-й фестиваль спорта «Морская Миля» и в этом году на фестивале был поставлен рекорд по количеству участников. В заплыве приняли участие почти 1,1 тыс человек.

«1092 участника из 159 городов нашей страны 10 и 11 августа принимали участие в легендарном заплыве на открытой воде. Сегодня на открытой воде плыли 832 участника, которые преодолели милю и двойную милю»

– градоначальник Алексей Богодистов

В морском заплыве участвовали жители разных городов России, в том числе из Пскова, Тольятти, Воркуты, Тюмени, Донецка.