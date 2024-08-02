Вестник Кавказа

Водоемы Ингушетии стали чище

Водоемы Ингушетии стали чище
© Фото: Правительство Ингушетии
Благодаря неравнодушным волонтерам более 100 км берегов водоемов Ингушетии очищены от мусора и других отходов в рамках нацпроекта "Экология". Республика занимается лидирующие позиции по утилизации мусора среди кавказских республик.

С января этого года волонтеры в рамках нацпроекта "Экология" собрали более 8 тыс мешков с мусором и очистили более ста км береговой линии рек Ингушетии, рассказали в администрации республики.

Всего проведено около десяти крупных субботников на десятки тысяч неравнодушных к экологии человек. Они очистили 50 км реки Асса, 7 км реки Назранки, 11 км реки Сунжа, пруды Назрань и Сунжа.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что регион занимает лидирующую позицию среди участников акции "Вода России".

"Призываю всех жителей Ингушетии бережно относиться к окружающей среде и проявлять сознательность при посещении водоемов. Пожалуйста, не оставляйте мусор на берегах, утилизируйте его должным образом. Не сливайте в воду бытовую химию и другие загрязняющие вещества. Берегите наши реки, озера и ручьи – они являются частью нашего общего дома"

- Махмуд-Али Калиматов

Напомним, что Ингушетия стала еще и лидером среди российских регионов по качеству дорог. Она занимает 5 место в общем рейтинге, однако по СКФО она находится на первом месте.

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