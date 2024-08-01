Вестник Кавказа

Борец Гаджи Алиев из Азербайджана объявил о завершении карьеры

Борец Гаджи Алиев из Азербайджана объявил о завершении карьеры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский борец Гаджи Алиев в день завершения Олимпиады в Париже объявил о завершении своей карьеры. На ОИ-2024 он не показал выдающихся результатов.

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в воскресенье сообщил в соцсетях, что принял решение окончить спортивную карьеру.

"Дорогие родные люди. За многие годы я одержал много побед. Для меня было большой честью одерживать победы, поднимать наш флаг на самый верх и петь наш национальный гимн каждый раз. Я очень рад, что Бог позволил мне одержать столько побед в жизни, позволил, чтобы меня узнали в моей стране и во всем мире"

– Гаджи Алиев

Он добавил, что все его победы были победами для всего азербайджанского народа.

Для Гаджи Алиева Олимпиада в Париже стала третьей в карьере, ранее он участвовал в Игра в Рио в 2016 году, где завоевал бронзу, и в Олимпиаде в Токио, с которой привез серебро. На Олимпиаде-2024 Гаджи Алиев завершил выступление в 1/4 финала.

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